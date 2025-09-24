VIDEO Nesreća na A1 kod odmorišta Sitno. Prometuje se otežano

Kod odmorišta Sitno na autocesti A1 u srijedu oko 13 sati dogodila se lakša prometna nesreća. Prema izvješću, jedno vozilo je izletjelo s kolnika i udarilo u zaštitnu ogradu. Srećom, nitko nije zatražio liječničku pomoć, a na osobnom vozilu nastala je materijalna šteta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom (DC8) između Vodica i Pirovca, kao i lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032). Vozače se upućuje na obilazak preko Kapele, Putičana i Šibenika.

Problemi u prometu zabilježeni su i na autocestama:

Na A1 između čvora Danilo i čvora Prgomet (km 340+000) u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine.

Na A1 između čvorova Prgomet i Danilo (km 344+000) u smjeru Zagreba prometuje se jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Orehovica i čvora Čavle u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a povremeni zastoji zabilježeni su na dionicama s radovima, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.