VIDEO Neki lik vozio BMW-a po Žnjanu, pogledajte snimku

Automobil koji se jutros kretao šetnicom na Žnjanu izazvao je ogorčenje prolaznika i lavinu reakcija na društvenim mrežama. Vozilo je snimljeno kako vozi dijelom koji je strogo namijenjen pješacima i rekreativcima, a koji je posljednjih godina potpuno obnovljen i jasno označen kao zona bez prometa.

Na snimci se vidi kako vozač bez oklijevanja nastavlja vožnju, iako su ga prolaznici pokušavali upozoriti da se nalazi na šetnici. Neki su se morali sklanjati u stranu kako bi izbjegli opasnu situaciju, posebno roditelji s djecom i osobe koje su ondje trčale ili šetale pse.

Tekst se nastavlja nakon oglasa