VIDEO Napadnuta kuća Trumpova potpredsjednika JD Vancea

Američka policija intervenirala je na imanju potpredsjednika SAD-a J. D. Vancea u Cincinnatiju nakon što je na kući razbijeno nekoliko prozora.

Kako su potvrdile lokalne vlasti, američka tajna služba pozvala je policiju u 00:15 po lokalnom vremenu nakon što su agenti uočili osobu kako bježi. Osumnjičenik je ubrzo uhićen i trenutačno se nalazi u pritvoru.

BREAKING: US Vice President JD Vance's home attacked.... Several windows were broken in the attack One suspect has been arrested

Police and the Secret Service are investigating the incident..... pic.twitter.com/XidjFfeZg2 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 5, 2026

Prema priopćenju tajne službe, muškarac je razbio nekoliko prozora na obiteljskoj kući, koja se nalazi u četvrti East Walnut Hills, u Ulici William Howard Taft Drive.

Osumnjičenika su, dodaju, priveli agenti tajne službe, a u istragu je uključena i policija Cincinnatija.

Daily Mail saznaje da Vance i njegova obitelj nisu bili kod kuće u trenutku incidenta, piše Dnevnik.