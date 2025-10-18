VIDEO Nakon skandalozne snimke oglasio se hvarski restoran: "Svi naši zaposlenici jedna su velika obitelj"

Video u kojem sudjeluju zaposlenici hvarskog restorana Gariful ovih je dana privukao pažnju javnosti i izazvao niz komentara. Iako je riječ o skeču snimljenom u zabavnom duhu, brojna publika (s razlogom) sadržaj je shvatila na drugačiji način te se zgrozila viđenim.

"Žao nam je ako je netko sadržaj pogrešno shvatio – naša namjera bila je samo nasmijati publiku i pokazati svakodnevne situacije u restoranu na duhovit način", poručuju zaposlenici.

Osuda nasilja

Autori skeča naglašavaju kako iza njihovog rada stoje vrijednosti zajedništva i poštovanja.

"Odgojeni smo u katoličkim obiteljima, s vrijednostima poštovanja, zajedništva i ljubavi prema ljudima. Jasno i nedvosmisleno – protivimo se bilo kakvom obliku nasilja, osobito prema ženama", naglašavaju. Kako kažu, atmosfera u njihovom kolektivu temelji se na zajedništvu i međusobnom uvažavanju.

"Svi naši zaposlenici čine jednu veliku obitelj, u kojoj se međusobno poštujemo, radimo i šalimo – kao što se to vidi i u ovom videu", istaknuli su.

Poziv na razumijevanje

Na kraju su se zahvalili svima koji su iskazali podršku i apelirali na publiku da ne zaboravi ljudsku stranu iza svake snimke.

"Zahvaljujemo svima koji su nas podržali i pozivamo sve da se prisjete da iza svake snimke stoje stvarni ljudi koji svakodnevno rade s osmijehom i ljubavlju prema svom poslu", poručili su zaposlenici.

