VIDEO Modrićev potez nasmijao je svih: "Plačem, postao je Talijan"

Luka Modrić dobio je pohvale talijanskih medija, trenera Massimiliana Allegrija i suigrača nakon Milanove pobjede 2:1 protiv Napolija. S tri osvojena boda Milan je od jučerašnjeg suparnika preuzeo prvo mjesto u poretku klubova Serie A, a kadrovi s te utakmice dijele se društvenim mrežama.

Modrić je glavni glumac u nekoliko njih, zbog igre i sreće nakon utakmice, a sad se izdvaja i jedan potez koji je napravio, a koji je neke nasmijao. "Plačem, postao je Talijan", napisano je uz video u kojem Milanov hrvatski veznjak gestikulira objašnjavajući nešto sucu.

I'm crying he became Italian 😭pic.twitter.com/vCUnl4y0dm — Salma (@salModric) September 28, 2025

Pobjeda za vrh ljestvice

Talijani tijekom govora "pričaju rukama", pri čemu to nije isključivo navika nego i način prenošenja emocija, stava ili značenja. Jedna od poznatijih tih gesti je potez koji se napravi tako da se vrhovi prstiju skupe, dlan okrene prema gore i taj dio ruke pomiče gore i dolje. Označava zbunjenost ili negodovanje.

Milan je, podsjetimo, pobijedio Napoli 2:1 u derbiju petog kola Serie A igranog na San Siru. Igrači Massimiliana Allegrija su slavili golovima Alexisa Saelemaekersa i Christiana Pulišića, dok je počasni gol za Napoli zabio Kevin De Bruyne iz kaznenog udarca, piše Index.