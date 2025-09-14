VIDEO Modrić zabio prvijenac

Milan je na svom terenu u trećem kolu Serie A dočekao Bolognu. Luka Modrić startao je od prve minute, a u 61. je zabio svoj prvijenac u dresu Rossonera, za vodstvo svoje momčadi!

Sjajno je ispratio dodavanje Saelemaekersa, ušuljao se između dva gostujuća igrača i majstorski pogodio s ruba šesnaesterca. Naciljao je kapetan Vatrenih malu mrežicu, nije tu imao nikakve šanse vratar suparnika Lukasz Skorupski.

Hrvatskom veznjaku, koji je ovog tjedna proslavio svoj 40. rođendan, ovo je četvrti službeni nastup u dresu milanskog giganta i prvi pogodak koji je zabilježio na Čizmi. Iza njega je reprezentativni ciklus u kojem je predvodio Vatrene u pobjedama na Farskim otocima i protiv Crne Gore na Maksimiru, a odmah po povratku klupskim obvezama još je jednom pokazao svoju klasu, piše Jutarnji list.

