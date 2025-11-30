VIDEO Mladići u crnom bacili baklje na sudionike antifašističkog marša

Nakon današnjeg marša protiv fašizma u Rijeci, maskirane osobe odjevene u crno bacile su baklje na sudionike okupljene u kafiću Štriga na Kontu. Jedna je osoba pogođena bakljom u leđa, piše Novi list.

Napad nakon prosvjeda

Maskirani mladići pobjegli su nakon što su bacili baklje, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policija. Incident se dogodio nakon što je završen prosvjedni marš, u trenutku kada su se sudionici okupili u poznatom riječkom kafiću.

Prethodno se više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo na prosvjednom maršu pod nazivom “Ujedinjeni protiv fašizma”, poručivši da time šalju jasnu poruku otpora fašističkim tendencijama i nasilju koje eskalira u društvu. Prosvjedna povorka kretala se trasom od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.

Provokacije i incidenti i prije početka marša

Incident se dogodio i prije samog početka skupa na Jadranskom trgu, gdje je skupina huligana verbalno napala sudionike i bacala petardena njih Tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, skandiralo je razne poruke, psovalo i dizalo desnicu u zrak. Policija je skupinu zadržala na distanci i potisnula je prema Ciottinoj ulici.