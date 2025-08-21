VIDEO Mladenka iz Hrvatske postala hit: Na svadbu stigla spuštajući se sajlom

Video sa svadbe u Hrvatskoj ovih je dana postao pravi hit na društvenim mrežama nakon što je objavljen na profilima Volim Hrvatsku. Na snimci se vidi mladenka koja se na originalan način spušta do mladoženje – sajlom s balkona, gotovo poput vožnje na ziplineu. U jednom trenutku zakačila je sajlu štiklom i bez problema se spustila pred okupljene goste, izazvavši ovacije.

"Ako ste mislili da ste sve vidjeli na svadbama… 😂❤️🔥", stoji u opisu videa koji je na Instagramu i Facebooku prikupio desetke tisuća lajkova i stotine tisuća pregleda.

View this post on Instagram A post shared by Love Croatia (@volimhrvatsku)

Reakcije korisnika bile su podijeljene: dok su jedni oduševljeno pisali "Ljubav nema granica" i šalili se s pitanjem "Hoće li se mladoženja sad popeti do tebe?", drugi su komentirali da svadbe postaju "pretjerane". Kako god bilo, jedno je sigurno – ovi će mladenci svoj dan pamtiti zauvijek.