VIDEO Mišo Kovač uzeo mikrofon u Splitu i zapjevao, nastao neviđeni delirij

Otvorenje nove medicinske klinike u Splitu pretvorilo se sinoć u pravi glazbeni spektakl. Na traženje okupljenih, mikrofon je uzeo legendarni Mišo Kovač i oduševio publiku nizom svojih najvećih hitova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pridružio mu se i popularni Jole, koji je, vidno razdragan, pjevao rame uz rame s glazbenom ikonom, dok je Milan Terze s bendom osiguravao ritam i energiju s pozornice.

Dalmatinske i hajdučke pjesme poput Noćas ćemo zemlji k’o materi reći, Ja ne mogu drugo nego da ga volim, Poljubi zemlju i Dalmacija u mom oku podigle su atmosferu do usijanja. Publika je mobitelima bilježila trenutke za pamćenje, a zajedničko pjevanje pretvorilo je večer u nezaboravnu uspomenu.