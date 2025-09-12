FOTO Mišo Kovač stigao na otvorenje Medicinskog centra

U Splitu je večeras svečano otvoren Medicinski centar Split na adresi Poljudska cesta 39, a događaj je privukao brojne poznate Splićane i uzvanike iz javnog života. Novo zdanje, posvećeno modernim zdravstvenim uslugama, pretvorilo se u pravu društvenu pozornicu.
Među gostima su se našli saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara sa suprugom Danijelom, olimpijke sestre Zaninović, Ivica Mornar sa suprugom Katjom, nogometni analitičar Joško Jeličić, Nenad Srdelić, te brojni predstavnici javnih institucija – Tomislav Džonlić, Šime Anđelinović, ravnatelj Ljekarne SDŽ Ante Mihanović, političar Ante Bačić Baćo, predsjednica Gradskog kotara Split 3 Ivana Zelić i Sonja Dvornik, Jole i Ana Čagalj, Denis Pavlović među ostalima.
Središnja zvijezda večeri ipak je bio Mate Mišo Kovač, uz kojega su se gosti rado fotografirali, dajući događaju dodatnu dozu šarma i nostalgije.
Otvorenje je, uz predstavljene medicinske sadržaje, potvrdilo i važnost centra kao novog mjesta susreta zdravstvene i društvene zajednice u Splitu.