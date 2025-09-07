VIDEO Ministar zapjevao Thompsonov hit na svadbi, popeo se na stol

Ministar obrane Bosne i Hercegovine, potpredsjednik SDP-a BiH i jedan od istaknutijih bošnjačkih političara, Zukan Helez, našao se u središtu kontroverzi nakon što je na jednoj svadbi u Livnu javno pjevao Thompsonovu pjesmu “Moj Ivane”.

Na snimci, koja se tijekom vikenda proširila društvenim mrežama, vidi se Helez kako stoji na stolu i pjeva, što je izazvalo oštre reakcije, ponajprije iz redova SDA, ali i u srpskim medijima. Kritičari mu zamjeraju promoviranje pjevača kojeg se godinama povezuje s ustaškom ideologijom.

Zukan Helez ministar odbrane BiH i zamjenik predsjednika SDP-a šenluči uz Thompsonove pjesme pic.twitter.com/Fou4d6t0Bq — Nedim ⚜️ (@dimNe_) September 7, 2025

Helez se ubrzo oglasio putem Facebooka gdje je pokušao objasniti svoj postupak. Naglasio je kako ga je pjesma podsjetila na rodni kraj i mladost.

"Bio je to trenutak u kojem su me, kao i svakog čovjeka, preplavile uspomene - na djetinjstvo, na ljude kojih više nema, na kuću u kojoj sam rođen, na stare prijatelje koje rijetko viđam, i na moj rodni kraj", objavio je.

Istaknuo je i da pjesma nema uvredljiv sadržaj: "Pjesma koju sam pjevao nije uvredljiva, ne vrijeđa ničija vjerska niti nacionalna osjećanja, to je domoljubna pjesma", napisao je Helez.

Nakon toga optužio je SDA za organizirane napade na njegov račun, poručivši kako se on iskreno zalaže za “cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu” za razliku od, kako tvrdi, najveće bošnjačke stranke.

Negativne reakcije stigle su i iz Republike Srpske. Banjalučki portal Buka objavio je kako bi Helez zbog ovoga trebao dati ostavku jer pjevanjem vrijeđa Srbe. Sličan ton imao je i izvještaj RTRS-a, koji je podsjetio na tvrdnje da Thompson u svojim pjesmama i nastupima veliča ustaštvo i NDH te zločine počinjene nad Srbima.