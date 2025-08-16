VIDEO Masovni obračun na putu za Mostar: Navijači Zrinjskog brutalno napadnuti palicama

Na putu između Mostara i Širokog Brijega, u mjestu Polog, danas je došlo do ozbiljnog sukoba navijačkih skupina..

Prema BiH portalu Bljesak, u tučnjavi su sudjelovali pripadnici mostarskih navijačkih skupina, Veleža i Zrinjskog. Incident se navodno dogodio kada su se navijači Zrinjskog vraćali s Islanda nakon uspješnog susreta s Breidablikom.

Pripadnici Red Armyja, navijačke skupine Veleža, zaustavili su vozilo Zrinjskih Ultrasa te ih napali palicama.

Na mjesto sukoba ubrzo je stigla policija, a sedmorica navijača Zrinjskog zadobilo je teške ozljede, prenosi Gol.hr.