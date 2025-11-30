VIDEO Maskirani mladići u crnom došli pred antifašistički marš

U četiri hrvatska grada - Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u 12 sati počeo je prosvjedni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Rijeci kreću s Jadranskog trga i marširaju do Spomenika oslobođenja na Delti.

Na početku antifašističkog marša u Rijeci koji kreće s Jadranskog trga okupilo se nekoliko maskiranih mladića u crnom, piše Index.

Navodno su bacali petarde na ljude dok je policija stajala ispred njih, gledala i nije ništa poduzimala. Na snimci se vidi kako mladići u crnom pokazuju srednji prst okupljenima.

Kako se može vidjeti na snimci, neki među njima nose trenirke s obilježjima navijačke skupine Armada, ali i HNK Rijeka.

Na Facebook stranici Građani i građanke Rijeke objavljena je i snimka njihovog dolaska.