VIDEO Marijana Puljak snimila taksista s kojim se vozila: "Ono kad ti HDZ kaže kako se ljudi vraćaju u Hrvatsku"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak objavila je snimku razgovora s taksistom, povratnikom iz Njemačke, u kojoj iznosi njegovo nezadovoljstvo stanjem u Hrvatskoj.

Puljak je u opisu videozapisa navela kako je razgovarala s taksistom, braniteljem, koji se, kako kaže, zbog spore i opsežne birokracije i administracije u državi odlučio zatvoriti obrt i ponovno otići u Njemačku. "Ono kad ti HDZ kaže kako se ljudi vraćaju u Hrvatsku", poručila je Puljak u objavi.

Taksist joj je u video zapisu, između ostalog, rekao:

"Vratio se prije dvije godine i mjesec dana, nakon sedam godina boravka u Njemačkoj. Konkurencija je prijavljena na dva-tri sata, a ja radim sedam dana u tjednu po deset sati. Minimalno… Radim sedam dana po deset sati za 1.500 do 1.600 eura. Ne štima mi birokracija, zdravstvo. Nadam se da u Hrvatsku neću ni na ljetovanje jer mi je preskupa. Za ovu državu sam se borio, ranjen sam u ratu na Maslenici", kazao je, među ostalim.

