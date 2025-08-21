VIDEO Ludilo u Betini: Pogledajte kako je Brodograditelj proslavio osvajanje Druge lige

Veliko slavlje u Betini! Vaterpolski klub Brodograditelj postao je novi pobjednik Druge hrvatske vaterpolske lige, a povijesni uspjeh stigao je pred domaćom publikom.

Na završnom turniru, održanom upravo u Betini, domaća momčad je u finalu svladala Okruk, te je na krilima podrške s tribina podigla pehar prvaka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Treće mjesto osvojio je Faros, dok su se na četvrtoj poziciji našli Gusari.

Ovim trijumfom Brodograditelj je potvrdio da Betina ne nosi slučajno status mjesta s dugom sportskom i pomorskom tradicijom, a pehar prvaka Druge lige dodatno će upisati klub u vaterpolsku kartu Hrvatske.

Čestitke svim ekipama na borbi, a posebno domaćinu na sjajnom uspjehu – Betina s ponosom ima novog prvaka!