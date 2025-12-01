VIDEO Lana Jurčević pokazala trudnički trbuh

Lana Jurčević ponovno je razveselila pratitelje na Instagramu kratkim videom u kojem ponosno pokazuje svoj trudnički trbuščić. U jednostavnoj bež haljini, s rukama nježno položenima na trbuh, pjevačica je otkrila djelić intimne svakodnevice.

Uz objavu je dodala i duhovitu poruku: "‘Curica ili dečkoooo?’, ‘U kojem si mjesecu?’ – dva najčešća pitanja... Hehehe, evo vi im odgovorite 🙂 Kako izgleda?"

Nije trebalo dugo da se ispod objave krenu nizati komentari i nagađanja. Mnogi pratitelji uvjereni su da Lana nosi dječaka, dok drugi i dalje raspravljaju o detaljima koji bi mogli otkriti spol njezine bebe.

