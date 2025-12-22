VIDEO Krenuo po auto u Njemačku s 25.000 € u džepu, probudio se iz nesvijesti i opljačkan na autocesti, a horor je tek počeo...

To mi je trebao biti najsretniji dan u životu. Supruga i ja podignuli smo 25.000 eura za kupnju novog auta u Njemačkoj i krenuo sam s prijateljima na put. Na kraju su nas kod Graza gotovo ubili, završili smo u bolnici, pokradeni, a još smo dobili i račun iz bolnice. Nitko iz veleposlanstva ili drugih institucija nije ni pitao za nas – govori nam i dalje potresen Zagrepčanin D. V., čiji je slučaj prije nekoliko dana odjeknuo u medijima, no tada se još nije znalo tko su napadnuti Hrvati, piše jutarnji.hr.

Njega i dvojicu njegovih prijatelja na austrijskoj je autocesti, nedaleko od Graza, početkom studenoga napala skupina poljskih huligana, navijača Legije Varšava. Navijači su u konvoju od oko 50 vozila, uglavnom kombija, prethodno prešli granicu sa Slovenijom, gdje su bili na utakmici. Kad su na autocesti uočili osobni automobil zagrebačke registracije, neki su zaključili da se radi o Bad Blue Boysima, s kojima poljski huligani imaju povijest sukoba još od 2021. godine, kad je u zagrebačkoj Dubravi došlo do masovne tučnjave između te dvije navijačke skupine.

"Krenuli smo tog kobnog 6. studenoga oko 21.20. Vozili smo se kroz Sloveniju i uočili smo puno policijskih auta. Skužili smo da je bila neka utakmica jer je bilo puno tablica iz Celja. Na austrijskoj granici nije bilo nikoga i prošli smo normalno, no nakon par minuta pojavio se velik broj auta na cesti. Primijetili smo da netko kao zombi gleda u naše vozilo s desne strane. Ništa, vozimo se dalje, a nakon par minuta sve staje. Vidimo da je put ispred blokiran; bili smo u koloni od 20-30 vozila. Kasnije smo shvatili da su oni koji su buljili u nas javili onima naprijed da dolazi auto sa zagrebačkim tablicama", prisjeća se D. V.

Napadači su, prema njegovim riječima, strateški napravili koridor iz kojega nije bilo izlaza, a austrijska je policija kasnije potvrdila da su navijači namjerno blokirali cestu.

Slomljen nos i tri rebra

"Isprva nismo imali pojma da traže nas. Mislio sam da je nekome loše i da traže pomoć. No kada su počeli stavljati fantomke, vidio sam da će biti problema. Počeli su vikati "Zagreb!", "BBB"... Nismo ni znali da su Poljaci, to nam je tek kasnije policija rekla. Počeli su demolirati auto, tukli su nas i silom su ušli unutra. Htjeli su nas otkopčati, a kad su me iščupali van, počeli su me cipelariti i tući palicama. Auto su potpuno demolirali, čak su iščupali amortizere s gepeka i time me tukli po leđima. Slomili su mi nos i tri rebra, bio sam prepun hematoma. Nitko nam nije htio pomoći. Ležao sam na tlu u nesvijesti, a nitko se nije zaustavio da nam pomogne ni kad je sve bilo gotovo", prisjeća se sugovornik.

Imali su sreće da je nakon nekog vremena slučajno naišla cestovna ophodnja, koja je pozvala policiju. Austrijska prometna policija tada je uspjela uhvatiti dvadesetak napadača, a Hrvatima je pozvana hitna pomoć.

"Žali Bože te hitne pomoći. Odveli su nas onako krvave u nekakvu bolnicu i izbacili nas nakon sat vremena kao zadnje smeće. Samo su nas poslikali i rekli da možemo ići. Zvali smo taksi da odemo u najbližu policiju, bilo je već dva ujutro, nismo znali kamo ići", govori D. V.

"Novac predali tužitelju"

Najveći šok uslijedio je kad su shvatili da im je ukraden sav novac koji su ponijeli za kupnju automobila, a osim toga, našem su sugovorniku ukrali i mobitel, kao i ostale osobne stvari.

"Kada su u policiji čuli za novac, uputili su nas na stanicu autocestovne policije, koja je izašla na teren. Rekli su nam da su sve predali krim-policiji. Dočekali smo jutro i došli su inspektori s dva auta. Čitav dan davali smo izjave. Navodno su našli nekakav novac, ali su ga predali državnom odvjetniku i ništa mi nisu vratili. Zvao me je inspektor neki dan i rekao da je jedan priznao, a da su četvorica puštena jer su maloljetni. Trenutačno ih je 16 u zatvoru, a surađuju i s poljskom policijom kako bi još dvije-tri osobe doveli u Graz u zatvor", kaže D. V.

Pitanje novca postalo je poseban problem u komunikaciji s austrijskim vlastima. Iako su im D. V. i njegova supruga predali dokaze da su taj dan zajedno podignuli 25.000 eura s dva računa, austrijskoj je policiji i dalje sporno je li novac koji je pronađen kod huligana njihov.

"Oni sad kažu da su našli 8000 eura, pa je sad ta brojka pala na 6000. Pitao sam ih kako je moguće da su ti huligani išli na jedan dan na utakmicu s toliko novca, a policija mi kaže da oni imaju više nego mi jer kradu po benzinskim postajama. Zadnje što znam jest da je tih 6000 eura predano njihovu državnom odvjetništvu", ogorčen je D. V.

Račun iz bolnice

Iako je pretrpio teške tjelesne ozljede, prava dijagnoza postavljena mu je tek nakon povratka u Hrvatsku, dok su mu u austrijskoj bolnici rekli da je sve u redu. Osim što je pokraden, D. V. se kući vratio s dodatnim troškovima, a o odšteti trenutačno nema ni govora jer je istraga u Austriji tek u povojima.

"Tek su mi ovdje ustanovili prave ozljede, no i dalje smo prijatelj i ja dobili račune iz austrijske bolnice, gdje nam uopće nisu pomogli. Osim toga, morao sam platiti oko 500 eura da odvučem razbijeni auto iz Graza u Zagreb."

Austrijska policija kaže da će ih pokušati optužiti za pokušaj ubojstva.

"Vodim borbe s njima, tražio sam odvjetnika, ali nitko me ne može braniti odavde jer se sudi tamo. Inspektor mi tvrdi da me zastupa njihov državni odvjetnik i da ne trebam svojeg odvjetnika, ali ja se bojim da to govore samo zato da ne bih tužio i njihovu državu, jer je bilo dosta propusta. Sve je na čekanju dok ne dođemo na sud, gdje će sudac odlučivati je li to moj novac ili nije", kaže D. V.

Teške psihičke posljedice

Osim fizičkih ožiljaka, D. V. se nakon napada bori i s teškim psihičkim posljedicama. Zbog teške traume krenuo je psihijatru, a o krvavom događaju ne može prestati razmišljati. Ono što ga dodatno pogađa jest potpuni izostanak reakcije hrvatskih institucija.

"Čak nas ni veleposlanstvo nije pitalo kako smo. Rekli su mi inspektori da su me mogli donijeti u sanduku. Da mi je rebro probilo pluća, bio bih gotov. Svi smo u EU-u, a nitko nije pitao za nas. Još sam dobio račun iz bolnice za to njihovo 'liječenje'. Čudno je da se nitko od naših institucija uopće nije raspitao o napadu na hrvatske državljane. Da smo poginuli, valjda bi tek tada bilo po novinama da im je žao", ogorčeno zaključuje D. V., a bilježi jutarnji.hr.