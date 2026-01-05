VIDEO Katastrofa na Jadranu: More odnijelo kuće na turističkoj destinaciji

Snažni valovi i olujno more posljednjih dana prouzrokovali su značajnu štetu na Adi Bojani, pri čemu su neke kućice ozbiljno ugrožene ili već oštećene.

Ova situacija ponovo je skrenula pažnju na potrebu dugoročnih mjera zaštite ovog jedinstvenog dijela crnogorske obale.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje kako more odnosi kućice duž obale.

Kakva katastrofa na Adi Bojani.

More odnosi kućice

Kakva katastrofa na Adi Bojani.

More odnosi kućice

Država ništa ne radi da trajnije zaštiti taj biser crnogoske obale.

Objava je izazvala brojne reakcije i ponovno skrenula pažnju na problem erozije i neadekvatnih zaštitnih mjera.

Usprkos višegodišnjim upozorenjima stručnjaka o nužnosti sistemskog pristupa i trajnih rješenja za zaštitu Ade Bojane, konkretne mjere nadležnih institucija i dalje nisu poduzete, piše Bosna Info.