VIDEO Kamere na Svilaji snimile rijedak prizor. Pogledajte o čemu je riječ

Foto-zamke Javne ustanove More i krš zabilježile su na planini Svilaja poseban prizor – prolazak divlje mačke (Felis silvestris). Kako navode iz ustanove, More i krš već dulje vrijeme na području Dinare prati prisutnost zaštićenih divljih životinja, a u posljednje vrijeme monitoring je proširen i na Svilaju.

Uz velike zvijeri koje se redovito prate, kamere često otkrivaju i druge, jednako zanimljive stanovnike krškog krajolika, potvrđujući raznolikost života na planinskim staništima.

Strogo zaštićena i rijetko viđena

Divlja mačka u Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, a pripada europskoj podvrsti ove diskretne i rijetko viđene životinje. Procjenjuje se da u Hrvatskoj obitava do 3000 jedinki, zbog čega je svaki ovakav zabilježeni susret vrijedan podatak za praćenje stanja populacije i staništa.

Veća od domaće mačke i vrhunski predator

Iako izgledom podsjeća na domaću mačku, divlja mačka je krupnija te može doseći tjelesnu masu do 10 kilograma. Riječ je o spretnom i gotovo bešumnom predatoru s iznimno razvijenim osjetilima.

Posebno se ističe vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku, poznatom kao tapetum lucidum, koji reflektira svjetlost. Upravo zbog toga oči divlje mačke u mraku karakteristično svijetle.

Iz Javne ustanove More i krš ističu kako ovakvi zapisi dodatno potvrđuju bogatstvo i očuvanost planinskih staništa Dinare i Svilaje. Ujedno naglašavaju važnost kontinuiranog praćenja i zaštite tih područja, kako bi ove samozatajne stanovnice krša i dalje imale siguran prostor za život.