VIDEO Još jedan incident na FNC-u: Forgač udario bivšeg borca, iznijeli ga redari

Odličan FNC 24 event u zagrebačkoj Areni zasjenio je nemili događaj koji se dogodio na samom završetku večeri. Na MMA priredbi u najvećoj hrvatskoj dvorani sve je prštalo od nokauta, a jedan od nokauta večeri bio je onaj šefa organizacije Dražena Forgača.

On se poslije posljednje borbe večeri sukobio s bivšim borcem organizacije Abrahamom Areom. Njih dvojica nešto su se porječkali, a Forgi ga je potom pokušao ispratiti iz dvorane, no ovaj mu je čini se nešto dobacio, pojedini očevici tvrde da ga je i napao, što se ne vidi na videu pa je Forgač reagirao udarivši ga u glavu, piše gol.hr.

Kaj bumo s ovim? Forki zaslužio bonus večeri 🤣 pic.twitter.com/ZZKuqAYQ9Q — Robert T. (@Robi3004) September 7, 2025

Osiguranje je brzo reagiralo, spustilo ga na zemlju, a potom iznijelo iz dvorane i pridržalo dok ga policija nije odvela.

Are se nekoć borio u American Top Teamu, čiji šef je također Dražen Forgač, nastupio i na Armagedonu, turniru za talentirane borce iz regije, ali sukobio se s Forgačem i društvom i otad ga nema na MMA sceni.

Navodno, zamjera Forgaču jer mu je usporio karijeru i to vjerojatno leži u pozadini sukoba.

Sve se dogodilo samo nekoliko desetaka minuta poslije okršaja Stošićeva kuta i Mirana Fabjana, nakon kojeg je reagirao i Mirko Filipović.