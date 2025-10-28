VIDEO Iznenadit će vas kako je sinoć izgledala splitska Pjaca

Pitomo, uredno i kulturno — tako je u ponedjeljak navečer izgledala splitska Pjaca, u svojoj mirnijoj, gotovo meditativnoj verziji ljeta na izmaku.

Turisti su još tu, ali brojni su već krenuli kući, ostavljajući prostor za povratak Splićanima koji svoj grad najbolje poznaju upravo u ovo doba godine — kad se Pjaca ponovno čuje, diše i miriše po moru, kavi i starim razgovorima.

Nadati se da će ove zime biti više života i sadržaja koji će privući domaće stanovnike natrag u kameno srce Dioklecijanova grada, staro više od 1.700 godina, čija je Pjaca bez sumnje jedna od njegovih najljepših gradskih ljepotica — elegantna, tiha i uvijek spremna za novi susret.