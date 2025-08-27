Close Menu

VIDEO Izbio požar na Braču. Vatrogasci objavili zanimljiv detalj s terena

Iz DVD-a Selca zahvalili su se sudionicima na prisebnosti i brzoj reakciji

Na državnoj cesti D113, na dionici između Gornjeg Humca i Selca, danas je izbio požar. Zahvaljujući prisebnosti vozača mikser pumpe tvrtke Berica i vozača kurirske službe DPD-a, vatra je zaustavljena prije dolaska vatrogasaca DVD-a Pučišća i DVD-a Selca.

Vozači su odmah reagirali – iskoristili su vodu iz spremnika mikser pumpe te priručni aparat za gašenje kojim je raspolagao vozač DPD-a. Njihova brza akcija spriječila je širenje požara i olakšala posao vatrogascima.

Iz DVD-a Selca zahvalili su se sudionicima na prisebnosti i brzoj reakciji, naglašavajući važnost solidarnosti u ovakvim situacijama.

