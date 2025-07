VIDEO Istok Splita dobio novu atrakciju: Usred ljeta i suše proradio obilati slap. Nitko "ne mrda" prstom danima

U predjelu Gračić u Žrnovnici, u Krešimirovoj ulici, već danima teče slap. Ne u prenesenom, poetskom smislu – nego doslovno. Voda izlazi iz oštećenog cjevovoda i nezaustavljivo se slijeva niz cestu, dok su stanovnici zaseoka Amižići istovremeno – pet dana bez kapi vode u domaćinstvima.

Jedan naš čitatelj opisao je situaciju ovim riječima:

"...Teče i teče, teče jedan slap... Dobriša je sigurno bio u Žrnovnici koja mu je poslužila kao inspiracija za ovu divnu pjesmu. Naime, mi u Žrnovnici već šesti dan imamo slap. Bez kapi vode smo bili punih pet dana. Prijavljivali smo slap i to da smo bez vode, ali bez uspjeha. Možda nakon ove objave netko trzne jer ogromna je količina vode u pitanju, a mi smo suhih špina."

Poetski, ali i poražavajuće točno.

Stari problemi, nova puknuća

Situacija u Žrnovnici nije od jučer. Radi se o naselju koje koristi dotrajalu vodovodnu mrežu, izgrađenu još osamdesetih godina prošlog stoljeća samodoprinosom mještana. Tada je Split rekao "nema", pa su ljudi uzeli stvar u svoje ruke. Danas im ta ista mreža – doslovno puca po šavovima.

Zbog pojačane potrošnje i smanjenog vodostaja izvora Žrnovnice, pritisak u cijevima je pao, a onda je uslijedilo i puknuće – koje je dodatno pogoršalo već tešku situaciju.

Apeli na umjerenost u potrošnji vode nisu dali rezultata. Na terenu se to prevodi ovako: dok se negdje vodom peru automobili i zalijevaju travnjaci, neki ljudi pune kante da bi oprali suđe.

Iako vodovodna mreža u Žrnovnici nije u nadležnosti splitskog Vodovoda i kanalizacije, upravo je ta firma zadnjih godina ulaganjima i popravcima krpala ono što može. No kako sami ističu – radi se o sustavu kojeg je nemoguće održavati dugoročno bez rekonstrukcije.

Sreća (barem teoretska) je da se sve odvija paralelno s projektom Aglomeracije, koji uključuje izgradnju nove vodovodne i kanalizacijske mreže u Žrnovnici. No više od godinu dana nakon početka radova, stanovnici ne vide pomake. "Nema ni bagera, ni lopate – osim ako sami ne uzmemo", komentiraju ogorčeno mještani.

Što nakon Aglomeracije?

Pitanje koje sve više muči mještane jest: što će biti sa starim vodovodom kad novi sustav konačno krene?

Stanovnici žele da se stari cjevovod sačuva i koristi za tehničku vodu, npr. za zalijevanje vrtova, čišćenje ili potrebe vatrogasaca. Ima logike – kad već postoji mreža, zašto je ne iskoristiti u doba sve češćih suša?

Ali za to treba planiranje, volja i – sustav, a to su, kako se čini, tri stvari koje u Žrnovnici rijetko kapnu. Ako išta, možda ova pjesnički inspirirana žalopojka iz Žrnovnice potakne one koji trebaju – da napokon zatvore slap, i otvore "špine".