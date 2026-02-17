VIDEO Ispao u slalomu nakon vodstva, šokantna reakcija norveškog skijaša obišla je svijet

Snimke Atlea Liea McGratha kako nakon ispadanja u slalomu napušta stazu i odlazi ravno u šumu obišle su svijet. Norveški skijaš bio je vodeći nakon prve vožnje slaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju, no druga vožnja pretvorila se u dramatičan rasplet.

S velikom prednošću krenuo je po zlato, ali je već na početku druge vožnje heklao vrata i ostao bez utrke. Shrvan razočaranjem, skinuo je skije, odbacio štapove, prešao zaštitnu ogradu i nestao među stablima, gdje je legao u snijeg.

Absolute heartbreak for Atle Lie McGrath 💔 He throws his skis in the air, storms off and has a lie down in the snow to process the mistake that lost his shot at Olympic gold 😲💥 pic.twitter.com/D7pu9c4TFc — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

„Trebao mi je trenutak samoće. Emocije su me preplavile“, priznao je nakon utrke. Nadao se miru i tišini, no ubrzo su ga u šumi pronašli fotografi i policija. „Bio je to nadrealan osjećaj, nešto što nikad prije nisam doživio. Jednostavno sam se morao maknuti od svega“, objasnio je.

McGrath je posebno teško podnio neuspjeh jer je neposredno prije Igara ostao bez djeda s kojim je bio vrlo blizak. „Izgubio sam nekoga koga sam jako volio. Zato je sve bilo još teže. Inače si mogu reći da sam zdrav i da su moji najbliži dobro, ali ovaj put to nije bio slučaj“, rekao je vidno potreseni Norvežanin.

Iz sportske perspektive, priznao je da mu je to bio najteži dan u karijeri, ali i jedan od najtežih trenutaka u životu. „Ne znam nijedan drugi sport u kojem je granica između neba i zemlje tako tanka“, zaključio je.