VIDEO Incident u katedrali: muškarac prekinuo misu, vjernici u šoku

Tijekom božićne polnoćke na Badnjak u katedrali u Kölnu dogodio se nesvakidašnji incident koji je iznenadio okupljene vjernike. Maskirani muškarac, odjeven u crno i s upečatljivom zlatnom maskom s malim rogovima, iznenada je izašao iz klupe i započeo neobičan plesni nastup pred oltarom, izazvavši nelagodu i šok među prisutnima.

Redari su odmah reagirali i bez većih poteškoća udaljili muškarca iz crkve, a intervencija policije nije bila potrebna. Nakon kratkog prekida, misa je nastavljena bez daljnjih smetnji.

Incident se dogodio tijekom polnoćke koja je okupila tisuće ljudi. Prema pisanju njemačkog lista Bild, muškarac je nosio masku te je svojim ponašanjem, čini se, namjerno želio šokirati okupljene. Njegov iznenadni nastup izazvao je zbunjenost i osjećaj nesigurnosti među vjernicima.

Kako navodi isti izvor, muškarac je mirno napustio katedralu nakon što su ga redari izveli, bez ikakvog otpora. Cijeli događaj zabilježen je na snimci koja se kasnije proširila društvenim mrežama i postala viralna. Do sada nije podnesena nikakva prijava protiv njega, niti su objavljeni detalji o mogućim sankcijama.

Motivi ovog neobičnog nastupa zasad ostaju nepoznati, a nadležne institucije nisu se oglašavale o mogućnosti pokretanja istrage.

Ein Mann mit goldener Maske hat die Christvesper im Kölner Dom gestört, die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Eltern berichten von eingeschüchterten Kindern. Die Zahl antichristlicher Vorfälle und Straftaten ist zuletzt deutlich gestiegen.https://t.co/cHjcHXaf3a pic.twitter.com/vSOVKsQMJf — Apollo News (@apollo_news_de) December 25, 2025