VIDEO Incident u Čačku, autobusi s Vučićevim pristalicama zasuti jajima

U Čačku je danas došlo do incidenta kada su građani zaustavili autobuse u kojima su se nalazile pristalice Srpske napredne stranke (SNS) pristigle iz drugih gradova kako bi sudjelovale na prosvjedu protiv blokada i studentskih demonstracija.

Prema izvještaju N1, okupljeni Čačani uspjeli su zaustaviti kolonu autobusa, nakon čega su ih zasuli jajima.

Iznos dnevnice za kurčenje po Čačku je porastao na soma evra. Ovi više ni na svadbu u Čačak neće doći. Garant. pic.twitter.com/EyRZJFHGOg — Grof od Kačulica (@Grof_OdKaculica) September 7, 2025

Skupovi i protuprosvjedi

I ove nedjelje održani su prosvjedi protiv blokada u Srbiji. Direktor policije Dragan Vasiljević izvijestio je da je na 111 skupova sudjelovalo oko 126 tisuća ljudi. Paralelno su održani i kontraskupovi u više gradova, a najbrojniji su bili u Šapcu, Nišu i Čačku.

Unatoč napetoj atmosferi i povremenim naguravanjima između prosvjednika i policije, svi su skupovi protekli bez većih incidenata.

Proteklih tjedana ponovno su eskalirali prosvjedi u Srbiji. Najveći incident dogodio se u petak u Novom Sadu, kada je policija brutalno napala prosvjednike, što je izazvalo nove kritike na račun vlasti i dodatno zaoštrilo političku krizu u zemlji.