VIDEO Incident u Čačku, autobusi s Vučićevim pristalicama zasuti jajima

I ove nedjelje održani su prosvjedi protiv blokada u Srbiji

U Čačku je danas došlo do incidenta kada su građani zaustavili autobuse u kojima su se nalazile pristalice Srpske napredne stranke (SNS) pristigle iz drugih gradova kako bi sudjelovale na prosvjedu protiv blokada i studentskih demonstracija.

Prema izvještaju N1, okupljeni Čačani uspjeli su zaustaviti kolonu autobusa, nakon čega su ih zasuli jajima.

 

Skupovi i protuprosvjedi

I ove nedjelje održani su prosvjedi protiv blokada u Srbiji. Direktor policije Dragan Vasiljević izvijestio je da je na 111 skupova sudjelovalo oko 126 tisuća ljudi. Paralelno su održani i kontraskupovi u više gradova, a najbrojniji su bili u Šapcu, Nišu i Čačku.

Unatoč napetoj atmosferi i povremenim naguravanjima između prosvjednika i policije, svi su skupovi protekli bez većih incidenata.

Proteklih tjedana ponovno su eskalirali prosvjedi u Srbiji. Najveći incident dogodio se u petak u Novom Sadu, kada je policija brutalno napala prosvjednike, što je izazvalo nove kritike na račun vlasti i dodatno zaoštrilo političku krizu u zemlji.

