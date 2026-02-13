VIDEO Hrvatski svećenici osvojili srebro u nogometu, pogledajte kako slave uz Thompsonov hit

Reprezentacija hrvatskih svećenika sudjelovala je na europskom prvenstveno u malom nogometu u poljskom Lublinu gdje je osvojila srebrnu medalju. Na prvenstvu je sudjelovalo 18 europskih nacionalnih ekipa, a put do završnice za našu reprezentaciju je bio dosta zahtjevan te su do finalna stigli uz dvije pobjede na penale: protiv Slovačke u četvrtfinalu te protiv Bosne i Hercegovine u polufinalu. Tijekom natjecanja, Hrvatska je igrala u skupini sa Slovenijom, Maltom i Portugalom. Sloveniju su pobijedili 3:0, Maltu su pobijedili 11:1, dok su od Portugala izgubili 1:0. Kao drugoplasiran, i prošli su u četvrt finale gdje su pobijedili Slovačku 3:2.

Posebno je bio zahtjevan susret protiv domaćina Poljske koja je u punoj dvorani pred svojom publikom slavila rezultatom 2:0 i iskoristila prednost domaćeg terena. Ekipu Hrvatskih svećenika na ovom turniru vodio je trener Krešimir Čivrag, bivši malonogometaš koji je u karijeri osvojio 9 Kutija šibica.

Dio svećeničke ekipe je i svećenik župe Sv. Petra Apostola iz Kaštel Novog, don Gabrijel Kamber koji je za Dalmaciju Danas iznio dojmove s natjecanja.

- Hrvatska reprezentacija ovom je medaljom nastavila kontinuitet osvajanja medalja na velikim natjecanjima te nakon zlata iz Albanije te lanjske bronce iz Mađarske kompletirala odličja srebrnom medaljom iz Lublina. Utakmice su bile zahtjevne, pogotovo finale i prednost domaćeg terena. Svojim nastupima na nogometnim terenima naši svećenici svjedoče vjeru kroz sport te pokazuju kako život s Bogom nadilazi uobičajene konture te uključuje sve dimenzije i sva područja čovjekovog življenja - kazao je Kamber.

Dio reprezentacije činio je i poznati svećenik Tik Toker, don Tomislav Lukač, kaštelanskih korijena koji je na svom Instagramu podijelio dojmove nakon osvojenog srebra.

