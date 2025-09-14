VIDEO Hrvatski golman nadmudrio Messija

Kristijan Kahlina (33) bio je ključni čovjek Charlottea u noći sa subote na nedjelju u dvoboju protiv Intera Miamija. U 32. minuti sudac je dosudio kazneni udarac za goste, a Lionel Messi odlučio ga je izvesti panenkom. Lopta je otišla u Kahlininu desnu stranu, a hrvatski vratar, koji je čekao do posljednjeg trenutka, mirno ju je uhvatio.

Samo dvije minute poslije Charlotte je poveo. Strijelac je bio Izraelac Idan Toklomati, koji je tako nastavio sjajnu formu, zabio je i u prošloj pobjedi protiv New England Revolutiona. Charlotte je ovim susretom lovio petu uzastopnu pobjedu i nastavak uspona prema vrhu MLS-a, dok je Inter tražio prvi trijumf nakon gotovo mjesec dana, piše Index.

Pamtimo ga po jako dobrim nastupima u dresu Gorice

Kahlina je prvi Hrvat i prvi igrač Charlottea u povijesti koji je osvojio sezonsku individualnu nagradu u MLS-u. Nagradu za vratara godine je osvojio ispred Huga Llorisa (LA FC) i Patricka Schultea (Columbus Crew).

Ovo mu je treća godina u SAD-u, kamo je otišao za milijun eura iz Ludogoreca. U Hrvatskoj je branio pet godina za Goricu, a ranije i za Lučko te Vinogradar. Počeo je u Dinamu, u kojem je prošao mlađe dobne kategorije, no nikad nije branio za prvu momčad.