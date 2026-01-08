Close Menu

VIDEO Hrvat ubio konduktera u Italiji, već ima podeblji dosje. Procurila snimka kako divlja po trgovini

Jelenić se trenutačno nalazi u zatvoru u Bresciji

Marin Jelenić, 36-godišnji hrvatski državljanin koji je uhićen u gradu Desenzano del Garda pod sumnjom za brutalno ubojstvo konduktera Alessandra Ambrosija 5. siječnja u Bologni, nalazi se u zatvoru u Brescii. U tijeku je ročište za Jelenića, a bolonjsko tužiteljstvo Jelenića tereti za ubojstvo uz dvije otegotne okolnosti, da je zločin počinjen iz zlonamjernih pobuda te da se dogodio unutar ili u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora, piše Dnevnik.

Bijeg osumnjičenog završio je u Desenzanu del Garda, nakon potrage koja je trajala nešto više od 24 sata. Jelenić je uhićen na željezničkom kolodvoru, a u trenutku uhićenja kod sebe je imao dva noža. Policija će provesti vještačenje kako bi se utvrdilo radi li se o oružju kojim je kondukter ubijen.

Prema dosad utvrđenim informacijama, Alessandro Ambrosio izboden je s leđa na parkiralištu zapadnog dvorišta bolonjskog kolodvora, u prostoru namijenjenom zaposlenicima. Napad se dogodio oko 17:55, a okolnosti upućuju na iznenadan i brz napad, nakon kojeg je žrtva preminula. U trenutku napada u uskoj ulici koja povezuje perone s parkiralištem nije bilo drugih osoba.

Iako sigurnosne kamere nisu izravno snimile sam čin ubojstva, snimke pokazuju muškarca s kapuljačom, za kojeg je kasnije potvrđeno da je Jelenić, kako prati žrtvu, ubrzava korak i približava se mjestu napada, a potom se udaljava i vraća prema kolodvoru. Tužiteljstvo u Bologni smatra da prikupljeni dokazi jasno upućuju na Jelenića kao jedinog mogućeg počinitelja.

Nakon ubojstva, osumnjičenik je pobjegao vlakom prema Milanu. Zbog agresivnog ponašanja i putovanja bez karte izbačen je iz vlaka u Fiorenzuoli, gdje ga je policija identificirala i pustila jer u tom trenutku još nije bio povezan sa zločinom. U Milano je stigao oko 22:40, a sigurnosne kamere zabilježile su ga na trgu ispred Glavnog kolodvora. Potom se tramvajem odvezao do bolnice Niguarda, gdje je noć proveo u čekaonici, nakon čega je autobusom otišao u Desenzano. Ondje je kupio kartu za Tarvisio i Villach.

"Njegovo ponašanje bilo je sumnjivo policijskoj patroli, koja ga je locirala i zaustavila u blizini kolodvora u Desenzanu", izjavio je načelnik policije u Bresciji Paolo Sartori, dodavši da je uhićenje provedeno uz sve potrebne mjere opreza nakon što je izdana nacionalna tjeralica.

Talijanski mediji objavili su novu Jelenićevu snimku, koja je nastala u središtu Udina 18. listopada. Na njoj se vidi kako je divljao u supermarketu nakon što ga je zaposlenik vidio kako pokušava ukrasti nekoliko piva koje je stavio u ruksak. Incident su snimile nadzorne kamere.

 

Voditelj trgovine Alfredo Vasto ostao je šokiran kada je na vijestima prepoznao napadača. "Kad sam ga prepoznao, osjetio sam veliki strah", izjavio je za talijanske medije, dodavši: "Mogao sam i ja umrijeti".

Jelenić se trenutačno nalazi u zatvoru u Bresciji, a prije zločina mu je već bio izdan desetodnevni nalog za protjerivanje iz Italije. Prema podacima iz naloga za uhićenje, Jelenić je već ranije više puta zatečen s noževima na željezničkim kolodvorima, uključujući Bolognu u prosincu 2025. i lipnju 2023. godine. Prošlog svibnja osuđen je u Vercelliju zbog napada, pružanja otpora službenoj osobi i nepoštivanja suda.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0