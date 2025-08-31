VIDEO Gradonačelnik u autu snimio performans i poručio: "Ili Q8 sad kad ponavljamo nabavu?"

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ponovno je privukao pažnju javnosti objavom na Facebooku. U videu koji je podijelio sjedi za volanom automobila dok u pozadini svira pjesma "Čekam te u Budvi" u izvedbi Djomlea KS, Nixxyja i Nikite.

Uz snimku je napisao: „Ili Q8 sad kad ponavljamo nabavu? Dajte pomagajte, molim vas“, aludirajući očito na postupak nabave službenog automobila koji posljednjih dana izaziva brojne reakcije.

Naime, Zurovec se našao pod kritikama nakon što je Grad Sveta Nedelja raspisao natječaj za kupnju automobila čija je vrijednost procijenjena na 65 tisuća eura bez PDV-a. Specifikacije natječaja, prema ocjeni dijela javnosti, jasno upućuju na model Audi A6, pa je i sam gradonačelnik u svom neobičnom videu očito ironizirao cijelu situaciju.

Mnogi smatraju da je riječ o automobilu znatno skupljem od onoga što je doista potrebno gradskoj upravi, zbog čega je postupak nabave izazvao burne reakcije i kritike građana.