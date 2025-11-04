VIDEO Gori skladište guma pored Zagreba, jedan radnik ozlijeđen

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji danas prijepodne, oko 11 sati, izbio je velik požar koji je stvorio gusti crni dim vidljiv kilometrima daleko, prenose lokalni mediji.

Požar je zahvatio objekt u Ulici dr. Franje Tuđmana, a na terenu su svetonedeljski vatrogasci koji uz pomoć vozila s ljestvama pokušavaju staviti vatru pod kontrolu. Zbog razmjera požara, u gašenje su uključene i dodatne vatrogasne postrojbe. Prema informacijama Svetonedeljskog lista, jedan je radnik lakše ozlijeđen.