VIDEO Franjo Tuđman: Bez Tita ne bismo imali Hrvatsku

Nakon što je niz istaknutih HDZ-ovaca, ministara i desničara oštro reagiralo na antifašističke prosvjede protekle nedjelje, nazivajući ih antihrvatskim i projugoslavenskim, negirajući i antifašizam koji je zapisan u hrvatskom Ustavu, valja podsjetiti što je o antifašističkom pokretu, partizanima i Josipu Brozu Titu govorio osnivač HDZ-a i prvi predsjednik RH Franjo Tuđman.

Ministar obrane Ivan Anušić prosvjede je nazvao projugoslavenskim, protiv Hrvatske, a možda "još nečim gorim od toga". Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak (HDZ) poručila je pak da "antifašizam na ovim prostorima nikada nije postojao, to je bila obmana". Ministar policije Davor Božinović je objavio da se istražuje isticanje jugoslavenskih zastava na prosvjedu.

Već smo objavili snimku na kojoj se 1997. pred Tuđmanom na vojnom mimohodu vide zastave SR Hrvatske, kakve su se pojavile i na nedjeljnom prosvjedu, a vrijedi spomenuti i što je Tuđman govorio o samom antifašističkom pokretu i Titu, piše Index.

Tuđman: Da nije bilo Tita, ne bismo imali Hrvatsku

"Tito je bio veoma kompleksna ličnost, no što god mislio o njemu, on je bio hrvatski političar. Krleža je pisao o Titu kao najuspješnijem hrvatskom političaru.

Tito je razbio monarhističku Jugoslaviju koja je bila tamnica hrvatskog naroda te je stvorio posredstvom ZAVNOH-a jednu drugu Hrvatsku, ravnopravniju Hrvatsku u socijalističku Jugoslaviju, što je teorijsko-politički htio, ali mu nije uspjelo", rekao je Tuđman 1999. u razgovoru za HTV.

Tuđman je spomenuo odgovornost Tita u poslijeratnim zločinima komunista, no naglasio je da on "nije davao naloge za ono što se zbivalo na Bleiburgu". "Tito je zaslužan za Ustav iz 1974. koji je dao pravnu osnovu za samostalnost i nezavisnost Hrvatske. Da nije bilo antifašističkog pokreta i Tita, ne bismo imali Hrvatsku", poručio je tada Tuđman.