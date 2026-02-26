VIDEO Firma zaposlenicima podijelila 26 milijuna dolara bonusa u gotovini, snimka je nadrealna

Jedna kineska tvrtka organizirala je neuobičajenu proslavu kraja godine na kojoj je zaposlenicima podijelila čak 26 milijuna dolara bonusa – u gotovini.

Riječ je o tvrtki Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., koja je 13. veljače na godišnjoj zabavi rasporedila novčanice na oko 800 banketnih stolova i zaposlenicima dopustila da ponesu kući koliko god mogu. Procjenjuje se da je na proslavi bilo oko 7000 ljudi, a prema medijskim izvješćima jedan je zaposlenik kući odnio 13.000 dolara.

Direktor Cui Peijun objasnio je kako se odlučio na ovakav potez jer novac na računu, kako je rekao, “ostaje samo hladna brojka”. Umjesto klasičnih poklona, poput nakita ili kućanskih aparata, odlučio je zaposlenicima dati gotovinu.

A dream corporate party took place in China During a Chinese New Year celebration, Henan Kuangshan Crane piled up mountains of cash for 7,000 employees. There were $26 million in cash laid out on the table. The only rule: take it with your hands and carry it away yourself. The… pic.twitter.com/hH79ej7Bk6 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Poznat po velikodušnosti

Cui, koji posjeduje 98,88 posto dionica tvrtke, već godinama dio dobiti dijeli zaposlenicima. Tvrtka, osnovana 2002., bavi se proizvodnjom i iznajmljivanjem dizalica te posluje u više od 130 zemalja.

U 2024. ostvarila je neto dobit od 38 milijuna dolara, od čega je oko 24 milijuna podijeljeno zaposlenicima. Godinu ranije 40 najuspješnijih radnika nagrađeno je s ukupno 8,5 milijuna dolara, dok su tri najbolja prodavača dobila po 730.000 dolara.

Prošle godine, povodom Međunarodnog dana žena, gotovo 2000 zaposlenica podijelilo je oko 230.000 dolara bonusa.

Peijun je u više navrata istaknuo kako želi olakšati teret mladim zaposlenicima koji otplaćuju stambene i druge kredite.

Donacije i osobna priča

Njegova filantropija proteže se i izvan tvrtke. U 2022. donirao je 4,7 milijuna dolara za više od 4000 studenata slabijeg imovinskog stanja. I sam je, prema pisanju medija, morao prekinuti školovanje zbog financijskih poteškoća u obitelji.

Iako kinesko gospodarstvo posljednjih desetljeća bilježi snažan rast, BDP po stanovniku i dalje je znatno niži nego u SAD-u, što ilustrira razliku u životnom standardu između dviju zemalja.