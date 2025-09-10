Close Menu

VIDEO Evo što se noćas događalo na nebu iznad Poljske

Ukrajinske zračne snage ranije su izvijestile da su ruski dronovi ušli u zračni prostor Poljske

Poljska je iskoristila oružje kako bi srušila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu, poručilo je rano u srijedu operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga na platformi X, prenosi Večernji.

"Tijekom današnjeg napada Ruske Federacije, koja je ciljala mete u Ukrajini, više je puta upadom dronova povrijeđen naš zračni prostor, kaže se u izjavi. "Na zahtjev operativnog zapovjedništva poljskih Oružanih snaga, upotrijebljeno je oružje, a u tijeku potraga za srušenim metama". Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su i rasprostranjeni rano u srijedu kako bi čuvali poljski zračni prostor.

Na društvenim mrežama objavljeni su prizori s FlightRadara, a na kojima se vidi putanja borbenih aviona.

 

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljska protuzračna obrana i radarski izviđački sustavi u najvišem stupnju pripravnosti", poručilo je na X-u operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga. Dodaje se da je u tijeku vojna operacija te je pozvalo građane da ne napuštaju domove, ističući da su pod najvećom ugrozom regije Podlaskie, Mazowieckie i Lublin.

Od 3,15 sati ujutro po srednjem vremenu po Greenwichu, većina je Ukrajine, uključujući zapadne regije Lavov i Volinj koje graniče s Poljskom, bila pod zračnim uzbunama nekoliko sati, prema podacima ukrajinskih zračnih snaga.

Ukrajinske zračne snage ranije su izvijestile da su ruski dronovi ušli u zračni prostor Poljske, članice NATO-a, ugrožavajući grad Zamość, no zračne snage su kasnije uklonile tu izjavu s aplikacije Telegram. Zbog "neplanirane vojne aktivnosti povezane s osiguravanjem sigurnosti države", kako se kaže u obavijestima objavljenim na stranicama američke Savezne uprave za zrakoplovstvo, zatvorene su četiri zračne luke u Poljskoj u utorak navečer, među kojima glavni aerodrom Chopina u Varšavi.

 

Ostala tri zatvorena aerodroma su Rzeszów–Jasionka na jugoistoku Poljske, čvorište za prijevoz putnika i oružja u Ukrajinu, varšavski Modlin te lublinski, prema obavijestima.

Premijer Donald Tusk potvrdio je na X-u da je Poljska upotrijebila oružje kako bi srušila letjelice, te da je u tijeku operacija povezana s opetovanim upadima. O tome da je u tijeku operacija neutralizacije objekata koji su upali u poljski zračni prostor obaviješten je i poljski Predsjednik, objavio je poljski ministar obrane Cezary Tomczyk u srijedu na X-u. "Sve su službe aktivne", poručio je, upozorivši građane da ne prilaze olupinama srušenih objekata. Dodao je da je u stalnom kontaktu sa zapovjedništvom NATO-a.

 

