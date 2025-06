VIDEO Erumpirao vulkan Etna, ljudi bježe u panici

Vulkan Etna erumpirao je na Siciliji, izbacujući ogroman stup dima i pepela u nebo iznad talijanskog otoka.

Snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako bježe niz padinu najvećeg i najaktivnijeg europskog vulkana spašavajući živote dok se iznad njih pojačava gusti dim.

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju objavio je da vulkan doživljava snažne strombolijske eksplozije – vrstu erupcije – sve većeg intenziteta.

"Tijekom proteklih nekoliko sati zabilježeno je padanje tankog sloja pepela u području Piano Vetorea", navodi se u priopćenju.

Prema web-stranici Volcanic Discovery, prije erupcije bilo je vulkanskih podrhtavanja koja su počela oko 22 sata po lokalnom vremenu i dosegla vrhunac neposredno prije 1 sat ujutro, piše Independent.

Savjetodavni centar za vulkanski pepeo u Toulouseu, jedan od devet takvih centara diljem svijeta koji se koriste za praćenje rizika u zrakoplovstvu, upozorio je da je oblak vulkanskog pepela dosegao visinu od oko 6400 metara.

Hey this is my video. 😂 https://t.co/TraoJZDHX6

— 🥗Aurelien Pouzin🍯 (@aurelienpouzin) June 2, 2025