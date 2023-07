VIDEO Ekstremno nevrijeme s kišom i tučom pogodilo Solin, Klis, Korčulu, Pelješac, Drniš, bujice uslijed ogromne količine oborina u kratkom vremenu

[FOTO + VIDEO] U Gradu Korčuli su do 22 sata pale ekstremne 153 litre kiše po kvadratnom metru. Da se shvati što to znači za srpanj, najbolje će reći da prosječno u Dalmaciji u ovom mjestu padne 27 do 37 litara kiše po kvadratnom metru