VIDEO Ekstremne oborine već pogodile dio Jadrana. Pogledajte borbu trajekta s olujnim jugom u Dalmaciji

Duboka ciklona nad zapadnom Europom pruža dolinu prema Jadranu što uvjetuje promjenjivo vrijeme. Na cijelom Jadranu puše jako jugo, u Dalmaciji s čestim olujnim udarima.

Prema podacima DHMZ-a, najjače jugo puše u Splitu. Tamo udari dosežu 83 km/h. U Zadru su udari do 76, a Šibeniku do 72 km/h, podaci su do 16:30. Snažan vjetar nakon duže vremena donosi probleme u prometu morem, no oni su za sada ograničenog karaktera:

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Lopar-Valbiska, Zadar (Gaženica) - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj;

katamaranske linije: Orebić-Korčula-Orebić, Rijeka-Rab-Novalja, Šibenik-Kaprije-Žirje, Split - Hvar - Vela Luka - Ubli, Split-Hvar, Split-Stari Grad, Vis-Split, Lastovo-Korčula-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split, Zadar-Zaglav i Mali Lošinj-Cres-Rijeka;

brodske linije: Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice , Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik i Zadar - Preko i Mali Lošinj-Unije-Susak.

Jugo je donijelo i osjetno zatopljenje, pa su temperature zraka u popodnevnim satima i unutrašnjosti i na Jadranu do 23°C. Još toplije bit će sutra kada su osobito na kontinentu mogući temperaturni rekordi, a na krajnjem istoku Slavonije ne može se posve isključiti mogućnost vrućeg dana, odnosno dosezanje 30°C.

Dok u Dalmaciji većinom nije bilo kiše ili su pale tek male količine, na sjevernom Jadranu već mjestimice ima vrlo obilnih oborina. U zaleđu Kvarnera tako je danas već lokalno palo preko ekstremnih 100 litara kiše po metru kvadratnome.

Na Jadranu će jugo dodatno ojačati, pa su mogući udari do 100 km/h. DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao crveni stupanj upozorenja za jug Dalmacije, drugdje je na snazi narančasti stupanj.

U nastavku pogledajte videa koja prikazuju borbu trajekta koji je pošao iz Splita prema otocima s valovima, timelapse oblačnog dana iznad Gornjeg Sitnog na Mosoru, te onaj s vjetrovitog vrha Brača, Vidove Gore.