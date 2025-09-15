VIDEO Drama uz poznatu plažu: Jato kitova ubojica potopilo jedrilicu s pet ljudi

Jato kitova ubojica potopilo je jedrilicu kod Costa da Caparica i portugalske plaže Fonte da Telha. Incident se dogodio u subotu poslijepodne pred brojnim promatračima, koji su snimili početak napada orki.

Petero članova posade je spašeno. Zatražili su liječničku pomoć, ali se dobro osjećaju, piše portal The Portugal News.

Na Instagramu je objavljena snimka napada, kao i potopljene jedrilice.

View this post on Instagram A post shared by MEOBeachcam (@meobeachcam)

Prema riječima izvora iz Mercedes Benz Oceanic Loungea, bili su na izletu promatranja dupina kada su putnici na brodu primijetili da ih nešto ljulja i udara u jedrilicu.

Putnike je spasio drugi turistički brod. Nacionalna pomorska uprava izvijestila je da je pet osoba koje su bile na brodu fizički dobro.

Ovo nije bio jedini brod koji je uznemirilo jato orki u portugalskim vodama. U subotu poslijepodne ukupno je devet osoba spašeno s dvaju odvojenih brodova: spomenutoj jedrilici s pet osoba i turističkom brodu kod zaljeva Cascais s četirima osobama, prenosi Dnevnik.