VIDEO Donosimo snimke s najvećeg gradilišta u Hrvatskoj - "buža" se južna strana tunela Kozjak

Radovi na izgradnji tunela Kozjak nastavljaju se punim intenzitetom, iako su u ožujku radnici kineske tvrtke CRBS naišli na kavernu (špilju) koju je bilo potrebno pregledati te uključiti speleologe. Kako javljaju iz Hrvatskih cesta gotovo trećina tunela je probijena sa sjeverne strane, a s južne strane izvode se pripremni radovi. Za njih je ishođena građevinska dozvola, a oni uključuju krčenje terena te pripreme za početak tunelskog iskopa. Sami smo se uvjerili kako bageri rade punom parom kako bi se sve završilo u roku od 3 godine.

Riječ je o tunelu koji bi trebao povezati zaleđe sa Splitom, a samim tim je počeo i proces eksproprijacije privatnog zemljišta na trasi buduće prometnice. Riječ je o više desetaka čestica koje se nalaze u Kaštel Kambelovcu, a nalaze se unutar plana infrastrukturnog zahvata. Eksproprijacija se provodi temeljem Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a vlasnicima će se ponuditi procijenjena vrijednost poljoprivrednog zemljišta. Postoji mogućnost žalbe na iznos ponude, a među vlasnicima postoji i nemali broj onih koji ne žele prodati svoje zemljište. Preko Građanske inicijative ''Spasimo Kozjak i Kaštela'' poručuju kako žele zadržati svoju didovinu jer u konačnici nije riječ o novcima nego o emocijama i tradiciji.

Vrijednost natječaja je 650 tisuća eura

Iz Građanske inicijative, također, ukazuju na zaštitu Kozjaka koji je oduvijek bio važan resurs te kulturno povijesna baština hrvatskog naroda. Na ovom području priroda je bogata raznovrsnim sortama te speleološkim objektima i arheološkim nalazištima. U prethodnim desetljećima sam Grad Kaštela tražio je pokretanje postupka zaštite planine Kozjak u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Dok se jedni bore protiv izvlaštenja zemljišta, a drugi protiv uništavanja Kozjaka, Hrvatske cestu su raspisale natječaj za tehničko oblikovno rješenje četvero tračnog mosta preko Kaštelanskog zaljeva. U nekoj doglednoj budućnosti taj most bi trebao spajati Trajektnu luku s autocestom A1 u čvoru Vučevica. Vrijednost natječaja je 650 tisuća eura, a postoji i nagradni fond za pet prvoplasiranih natječajnih radova. Rok prijave radova je 25. kolovoza, a žiri odluku treba donijeti u roku od 45 dana. Projekt izgradnje novog ulaza u Split Vlada je još 2019. godine uvrstila na listu državnih strateških projekata.

Most bi trebao biti nalik na Pelješki

Izgled mosta još uvijek je nepoznanica ali je poznato kako će most biti na stupovima te nalik na Pelješki most. Što se tunela Kozjak tiče mišljenje Kaštelana je podijeljeno ali se svi slažu u jednom, a to je rasteretiti gužvu pri ulazu na brzu cestu prema solinskoj Širini.

Hoće li tunel Kozjak donijeti rasterećenje ili dodatnu opterećenost vozilima s D1, u ionako prometno opterećena Kaštela, ostaje nam da vidimo u nekoj skorijoj budućnosti.