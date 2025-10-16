VIDEO Djelatnici Hitne prosvjeduju pred Vladom, stigla im podrška i iz Splita

Danas u podne, strukovne udruge hitne medicine – Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194 – održavaju prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u trenutku kada se ondje održava sjednica Vlade.

Prosvjedom žele ukazati na dugogodišnje nezadovoljstvo zaposlenih u hitnoj medicini, koji su, kako kažu, jedina hitna služba u Hrvatskoj bez beneficiranog radnog staža.

U zavodima za hitnu medicinu diljem zemlje radi oko 4.500 zaposlenih – vozača, tehničara, medicinskih sestara i liječnika – čije strukovne udruge već tri godine traže priznavanje beneficiranog radnog staža, sličnog onome koji imaju policija i vatrogasci.

Podržali su ih i u Splitu, gdje su motoristi okupili pred KBC-om Split u 12 sati.

"Podržavamo prosvjed radnika hitne", kazali su nam ispred splitske bolnice.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videozapisu.