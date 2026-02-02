Close Menu

VIDEO Dagur Sigurdsson svira gitaru i piva stihove Grdovićevog 'Dalmatinca'

Je li ovo najbolji video koji ste vidili?

Na proslavi uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije još je jednom potvrđeno zašto je Dagur Sigurdsson daleko više od vrhunskog trenera. Islandski stručnjak, koji je hrvatsku klupu preuzeo s autoritetom i mirnoćom, ovoga je puta osvojio publiku – gitarom i pjesmom.

Dok su se slavlje i emocije prelijevali pozornicom, Sigurdsson je uzeo gitaru i zapjevao stihove poznate Grdovićeve stihove koji su izazvali ovacije:

„S Islanda sam, tu sam rođen jaaaa"

Trenutak je brzo postao hit među navijačima – ne samo zbog simpatične improvizacije, već i zbog poruke koju je nosio. Iako rođen daleko na sjeveru Europe, Sigurdsson je pokazao koliko se snažno povezao s Hrvatskom, igračima i navijačima.

