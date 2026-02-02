VIDEO Dagur Sigurdsson svira gitaru i piva stihove Grdovićevog 'Dalmatinca'

Na proslavi uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije još je jednom potvrđeno zašto je Dagur Sigurdsson daleko više od vrhunskog trenera. Islandski stručnjak, koji je hrvatsku klupu preuzeo s autoritetom i mirnoćom, ovoga je puta osvojio publiku – gitarom i pjesmom.

Dok su se slavlje i emocije prelijevali pozornicom, Sigurdsson je uzeo gitaru i zapjevao stihove poznate Grdovićeve stihove koji su izazvali ovacije:

„S Islanda sam, tu sam rođen jaaaa"

Trenutak je brzo postao hit među navijačima – ne samo zbog simpatične improvizacije, već i zbog poruke koju je nosio. Iako rođen daleko na sjeveru Europe, Sigurdsson je pokazao koliko se snažno povezao s Hrvatskom, igračima i navijačima.