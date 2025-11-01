VIDEO Ceca na koncertu u Sjevernoj Makedoniji zgrozila publiku, evo zašto

Srbijanska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je u petak održala koncert u Sjevernoj Makedoniji, a pjevala je ispred 5000 ljudi.

U jednom trenutku su joj iz publike dodali bugarsku zastavu, koju je Ceca prihvatila, a onda se i ogrnula njome, prenosi Dnevnik.

Publika je burno reagirala, njen potez popratili su zvižducima i nezadovoljnim povicima.

Ona je nakon nekog vremena skinula zastavu te publici uzvratila riječima: "samo ljubav", a onda i nastavila s koncertom.

Nakon nastupa oglasila se o spornoj situaciji.

"Nije mi strano što uvijek rado prihvatim svaku zastavu iz svoje publike, jer to je moja publika, moj narod, moji ljudi. Povezuje nas ljubav prema pjesmi, bez obzira odakle tko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio, to mi zaista nije bila namjera, a posebno ne da povrijedim ili uvrijedim domaćine. Vjerujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, prekrasnoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili. Imali smo koncert", rekla je Ceca za Blic.

Na reakcije na društvenim mrežama poručila je:

"Reakcije su se dogodile u dvorani, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli – što je bilo lijepo, a što manje lijepo tijekom koncerta koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo što se zaista dogodilo. Ništa i nitko ne može stati između moje publike i mene", zaključila je.