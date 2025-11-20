VIDEO Bulj: "I dalje ću se protiviti kriminalu i svemu što su radili Mate Jujnović i njegovi domaći izdajnici"

Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja, oglasio se na društvenim mrežama.

"Glavna rasprava će uskoro započeti, u kojoj me tuži Mate Jujnović (Promet Makarska, Promet Sinj) za sve ono što je on radio. Svakog je tjedna gorio jedan autobus, narod je dolazio, roditelji više nisu mogli izdržati. I dalje ću se protiviti kriminalu i svemu što su radili Mate Jujnović i njegovi domaći izdajnici. Ne bojim se — bio sam na strani naroda, a ne na strani pljačke. Bio sam na strani djece i roditelja koji su bili ugroženi", rekao je Bulj.

