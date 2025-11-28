VIDEO Bulj: "Godinama upozoravam na Mikulića, Plenković ga je postavio unatoč svemu"

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj ponovno je podsjetio javnost na svoje višegodišnje upozoravanje o, kako kaže, spornim kadrovskim potezima Vlade, posebno kada je riječ o Državnom inspektoratu.

"2016. godine sam upozorio javnost na Mikulića i njegove planove da postane faraon inspekcija", poručio je Bulj u objavi na društvenim mrežama.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Bulj ističe kako je premijer Andrej Plenković, unatoč upozorenjima, ipak 2019. godine Mikuliću dao mjesto glavnog državnog inspektora.

"Plenković mu to daje 2019. godine, iako je svatko znao da se radi o kriminalcu i držao ga je na čelu tog krovnog tijela sve do dojave o uhićenju", napisao je Bulj.

Mostov zastupnik poručio je kako ovakav razvoj događaja potvrđuje njegove dugogodišnje tvrdnje o kadrovskoj politici Vlade te dodao hashtagove: #hrvatska #mikulić #NE_ĆE_TE.