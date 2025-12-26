Close Menu

VIDEO Bombaški napad u Siriji: poginulo šestero ljudi, 21 osoba ozlijeđena

Napadači u bijegu

U bombaškom napadu na džamiju u sirijskom gradu Homsu tijekom molitve u petak ubijeno je najmanje šest osoba, a 21 je ozlijeđena, priopćile su vlasti, piše ABC News.

Sirijska državna novinska agencija SANA objavila je fotografije koje prikazuju krv na tepisima džamije, rupe u zidovima, razbijene prozore i oštećenja od požara. Džamija Imam Ali ibn Abi Talib nalazi se u pretežno alavitskom području četvrti Wadi al-Dhahab u Homsu, trećem najvećem sirijskom gradu.

SANA, pozivajući se na sigurnosni izvor, navodi kako preliminarne istrage ukazuju na to da su eksplozivne naprave bile postavljene unutar džamije. Vlasti tragaju za počiniteljima napada, a oko džamije je postavljen sigurnosni kordon, priopćilo je sirijsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Napetosti su posljednjih tjedana porasle u nekoliko dijelova Sirije, dok dugotrajne sektaške, etničke i političke podjele nastavljaju destabilizirati zemlju, čak i nakon što su se borbe većih razmjera smirile.

Zemlja je doživjela nekoliko valova sektaških sukoba od pada predsjednika Bashara Assada prošle godine u napadima pobunjenika predvođenih islamističkom skupinom Hayat Tahrir al-Sham, na čijem je čelu sadašnji privremeni predsjednik Ahmad al-Sharaa.

U ponedjeljak su povremeno izbijali sukobi između sirijskih vladinih snaga i boraca predvođenih Kurdima, Sirijskih demokratskih snaga, u mješovitim četvrtima sjevernog grada Alepa, što je prisililo na privremeno zatvaranje škola i javnih ustanova, a civile potaknulo da potraže sklonište. Kasno navečer obje su strane objavile prekid vatre usred napora za deeskalaciju.

