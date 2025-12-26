VIDEO Bombaški napad u Siriji: poginulo šestero ljudi, 21 osoba ozlijeđena

U bombaškom napadu na džamiju u sirijskom gradu Homsu tijekom molitve u petak ubijeno je najmanje šest osoba, a 21 je ozlijeđena, priopćile su vlasti, piše ABC News.

Sirijska državna novinska agencija SANA objavila je fotografije koje prikazuju krv na tepisima džamije, rupe u zidovima, razbijene prozore i oštećenja od požara. Džamija Imam Ali ibn Abi Talib nalazi se u pretežno alavitskom području četvrti Wadi al-Dhahab u Homsu, trećem najvećem sirijskom gradu.

SANA, pozivajući se na sigurnosni izvor, navodi kako preliminarne istrage ukazuju na to da su eksplozivne naprave bile postavljene unutar džamije. Vlasti tragaju za počiniteljima napada, a oko džamije je postavljen sigurnosni kordon, priopćilo je sirijsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

🇸🇾 Suicide bombing at Imam Ali Shiite mosque in Homs, Syria A suicide attacker detonated explosives inside the Imam Ali mosque in Homs during prayers. At least 12 people have been killed and dozens injured, according to local sources. Emergency services and security forces are… pic.twitter.com/dlgJflF9GL — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2025

Napetosti su posljednjih tjedana porasle u nekoliko dijelova Sirije, dok dugotrajne sektaške, etničke i političke podjele nastavljaju destabilizirati zemlju, čak i nakon što su se borbe većih razmjera smirile.

Zemlja je doživjela nekoliko valova sektaških sukoba od pada predsjednika Bashara Assada prošle godine u napadima pobunjenika predvođenih islamističkom skupinom Hayat Tahrir al-Sham, na čijem je čelu sadašnji privremeni predsjednik Ahmad al-Sharaa.

U ponedjeljak su povremeno izbijali sukobi između sirijskih vladinih snaga i boraca predvođenih Kurdima, Sirijskih demokratskih snaga, u mješovitim četvrtima sjevernog grada Alepa, što je prisililo na privremeno zatvaranje škola i javnih ustanova, a civile potaknulo da potraže sklonište. Kasno navečer obje su strane objavile prekid vatre usred napora za deeskalaciju.