VIDEO Barbir u Saboru: "Ušutkavanje žrtve nije demokracija, što Plenković misli o izjavi svog potpredsjednika?"

Zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je u Hrvatskom saboru na, kako je rekao, opasno narušavanje temeljnih ustavnih načela, posebno slobode mišljenja i izražavanja.

Barbir je naglasio da Ustav Republike Hrvatske ne štiti samo puki institucionalni poredak, nego temelje moderne hrvatske države, podsjetivši da je sloboda izražavanja zajamčena svakome, uključujući i saborskim zastupnicima. Osvrćući se na nedavni slučaj u kojem su ekstremne skupine organizirale okupljanje pred domom jedne saborske zastupnice, Barbir je rekao da je objava njezine adrese i pozivanje građana pred njezin privatni dom oblik zastrašivanja i pokušaja ušutkavanja, a ne politička rasprava.

Takav pritisak, istaknuo je, u demokratskom društvu ne smije biti toleriran. Još opasnijom ocijenio je izjavu potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tome Medveda, koji je poručio da bi zastupnica "trebala pripaziti na svoju retoriku". Prema Barbirovim riječima, time se odgovornost prebacuje na osobu koja trpi pritisak, što predstavlja zamjenu teza duboko protivnu demokratskim standardima i opasan presedan koji žrtvu stavlja u ulogu krivca.

"Sasvim je nebitno o kojoj je zastupnici riječ. Bitno je načelo, bitno je da se poštuje Ustav i čuva sloboda izražavanja, jer ona pripada svakom građaninu Republike Hrvatske", poručio je Barbir, ističući da bi ograničavanje slobode govora zbog tona ili stava vodilo prema sustavu koji guši pluralizam i otvara vrata opresiji.

Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića upitao je što misli o izjavi svog potpredsjednika Vlade i je li sloboda govora nešto na što treba pripaziti ili temelj ustavnog poretka. "Sloboda izgovorene riječi predstavnika hrvatskog naroda ne smije biti predmet pritiska, relativiziranja ili uvjetovanja", rekao je Barbir, zaključivši da demokracija prestaje onda kada se prihvati logika ušutkavanja.

