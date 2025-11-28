VIDEO Barbir u Saboru: "Uhićenje Mikulića nije izolirani slučaj, nego slika sustava"

U Hrvatskom saboru danas je zastupnik Damir Barbir, izabran s liste stranke Centar, poručio kako uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića ne smatra izoliranim incidentom, već posljedicom političkog sustava koji je, prema njegovim riječima, godinama gradio i osobno nadzirao premijer Andrej Plenković.

Barbir je naveo da Mikulić na čelo Državnog inspektorata nije došao slučajno, nego kao "osobni izbor premijera", te ga je opisao kao čovjeka od povjerenja i HDZ-ova dužnosnika kojem je Plenković povjerio jednu od najmoćnijih institucija u državi. U tom je kontekstu ustvrdio da se institucija pod takvim vodstvom mogla pretvoriti u sredstvo pritiska, pogodovanja i selektivne primjene zakona.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Problem je veći od jedne osobe"

Osvrćući se na aktualno uhićenje zbog sumnje na traženje mita i trgovanje utjecajem u aferi s opasnim otpadom, Barbir je naglasio da problem vidi šire od pojedinca. "Problem je sustav u kojem se institucije pretvaraju u alat stranke, a ne instrument države", rekao je.

Kao primjer načina rada Državnog inspektorata pod Mikulićevim vodstvom izdvojio je slučaj Splita. Prema Barbiru, Inspektorat je dvije godine odbijao Gradu Splitu dati podatke o zagađenju zraka u Sjevernoj luci. Ocijenio je da nije riječ o proceduralnoj pogrešci, nego o svjesnom skrivanju informacija radi zaštite interesa zagađivača, na štetu zdravlja građana.

Podsjetio je da je Visoki upravni sud presudio kako je uskraćivanje tih podataka bilo nezakonito, no unatoč tome, kako tvrdi, nije bilo smjene ni sankcija, već "zaštita svog čovjeka".

Razrješenje na dan uhićenja i pitanje Lex AP-a

Zastupnik Centra problematizirao je i okolnosti razrješenja Mikulića. Istaknuo je da je premijer razrješenje pripremio unaprijed, upravo na dan uhićenja, te to povezao s nedavno donesenim Lex AP-om koji je trebao spriječiti curenje informacija iz istraga.

Barbir je ustvrdio da se time otvara pitanje vrijedi li taj zakon za sve jednako te zaključio kako Vlada, odnosno premijer, unaprijed dobiva informacije o nadolazećim uhićenjima kako bi svoje ljude ranije smijenio i kasnije mogao tvrditi da "nisu uhićeni na funkciji".

"Najveći napad na institucije dolazi od HDZ-a"

"Najveći napad na institucije u Hrvatskoj ne dolazi od građana, opozicije ili novinara, nego od HDZ-a koji je ključne državne funkcije pretvorio u stranački plijen", rekao je Barbir. Dodao je da je, kada institucije vode ljudi izabrani zbog lojalnosti, a ne stručnosti i integriteta, samo pitanje vremena kada će netko završiti u korupcijskoj aferi.

Zaključno je poručio da današnje uhićenje ne vidi kao kraj slučaja, nego kao „početak odgovornosti”, ne samo pojedinačne nego i političke. Ta politička odgovornost, prema Barbiru, vodi do imena Andreja Plenkovića, koje je nazvao ključnim u gotovo svakoj većoj korupcijskoj aferi posljednjih godina.

"Vrijeme je da prestanemo glumiti da su pojedinci krivi, a sustav savršen. U sustavu koji je premijer izgradio, ovakvi slučajevi nisu iznimka. Oni su pravilo", zaključio je Barbir u obraćanju Saboru.