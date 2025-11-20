VIDEO Barbir u Saboru postavio pitanje vezano uz gradnju na Marjanu. Evo kakav je odgovor dobio

Saborski zastupnik s liste Centra Damir Barbir objavio je kako je u Saboru postavio ključno pitanje ministru vezano uz mogućnost gradnje na Marjanu bez građevinske dozvole.

"Pitao sam ministra hoće li na Marjanu biti moguća gradnja bez građevinske dozvole, s obzirom da novi Zakon o prostornom uređenju dopušta tu mogućnost. Pogledajte što mi je odgovorio", naveo je Barbir.

Prema njegovoj objavi, Barbir je tražio jasan odgovor o tome otvara li izmijenjeni zakonski okvir prostor za zahvate na Marjanu koji bi mogli zaobići standardne procedure nadzora i izdavanja građevinskih dozvola.

Pogledajte VIDEO: