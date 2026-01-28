VIDEO Barbir 'bocnuo' Šutu: "Ozbiljno je shvatio svoj izborni slogan 'Dajem ti rič' i zaista je samo jednom dao rič"

Damir Barbir, nezavisni saborski zastupnik s liste Centra, ponovno se videom javio iz Hrvatskog sabora. Ovaj put objavu je posvetio gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti (HDZ).

"Gradonačelnik Šuta ozbiljno je shvatio svoj izborni slogan 'Dajem ti rič' i zaista je samo jednom dao rič u Hrvatskom saboru. Mi smo, s druge strane, aktivno zastupali hrvatske građane i, ako želite da se vaša riječ čuje u Hrvatskom saboru, obratite nam se s povjerenjem i nećemo vas iznevjeriti", kazao je Barbir.

Podsjetimo, nedavno je objavljena statistika javljanja zastupnika u Hrvatskom saboru. Damir Barbir, koji je i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, pri vrhu je liste, dok je pri dnu onih koji su se najmanje javljali Tomislav Šuta (HDZ), gradonačelnik Splita.

Pogledajte VIDEO: