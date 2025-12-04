VIDEO Apsurd s Dalmatine: Ovaj vozač je zaboravio da postoji desna traka

Na stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka s autoceste A1 koja je odmah privukla pažnju korisnika društvenih mreža. Na videu se vidi kako vozači u koloni voze gotovo isključivo lijevom prometnom trakom, iako je desna potpuno slobodna i uredna za vožnju.

„Desna traka je skroz uredna, ali neki jednostavno preferiraju lijevu ;)“ stoji u šaljivom opisu objave koja je pokrenula raspravu o jednoj od najčešćih prometnih navika na hrvatskim cestama.



