Close Menu

VIDEO Apsurd s Dalmatine: Ovaj vozač je zaboravio da postoji desna traka

Malo se zanio

Na stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka s autoceste A1 koja je odmah privukla pažnju korisnika društvenih mreža. Na videu se vidi kako vozači u koloni voze gotovo isključivo lijevom prometnom trakom, iako je desna potpuno slobodna i uredna za vožnju.

„Desna traka je skroz uredna, ali neki jednostavno preferiraju lijevu ;)“ stoji u šaljivom opisu objave koja je pokrenula raspravu o jednoj od najčešćih prometnih navika na hrvatskim cestama.


 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0